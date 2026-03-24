ブラジルサッカー連盟(CBF)は23日、アーセナルDFガブリエル・マガリャンイスが右膝の痛みのため今月のブラジル代表活動に合流しないことを発表した。追加招集は行わない。マガリャンイスは22日のカラバオカップ決勝(●0-2)でフル出場したが、試合後に右膝の痛みを訴えたという。アメリカ遠征を行うブラジルは26日にボストンでフ​ランス、31日にオーランドでクロアチアと対戦する。