Medium GND 4（0.6） 株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、100mm幅の角型フィルター「K-Series ミディアムGND」に減光効果の異なる3製品を追加した。 ND域から透明域へのグラデーションがソフトGNDより明確で、ハードGNDほど急激ではない中庸な変化幅を持つミディアム仕様のGNDフィルター。 広角から中望遠までの焦点距離で境界が自然になじみやすいという。ソフトGNDでは効果