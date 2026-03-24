フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年3月24日（火）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 103 - 123 オクラホマシティ・サンダー NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対オクラホマシティ・サンダーがエクスフィニティ・モバイル・アリー