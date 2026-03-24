【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「超ひらパー兄さん」で「園長」こと岡田准一が出演する、大阪府枚方市にある遊園地「ひらかたパーク」の新CM『この世にアトラクションがあるかぎり』篇が「ひらかたパーク」公式サイトにて公開。また、3月25日より関西地区にてTVでもオンエアされる。AI搭載園長像の2026年春バージョンも公開。 ■画面の隅に現れて、立ち位置そのまま、それ以上のことは特にし