「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、１死も奪えず２連続押し出し四球を与えたところで降板した。再登板した二回も２四死球を与えるなど、四回途中で再びマウンドを降りるまで計８四死球。全投球数でストライク率は５割に届かず、内定している開幕第４戦へ不安を残す内容だ。初回、先頭のネトに対して制球が定まらずカウント３ボールから死球