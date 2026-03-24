韓国は「最も敵対的な国家」として公認【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２４日、国会に相当する最高人民会議が２３日に閉会したと伝えた。金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は施政演説で、「引き続き核保有国の地位を固め、敵対勢力のあらゆる挑発を粉砕するための闘争を行っていく」と強調した。正恩氏は演説で、米国などが求める非核化を巡り、「今日の現実は、核保有を恒久化した決断がいかに正当である