【ワシントン共同】米上院本会議は23日、トランプ大統領が次期国土安全保障長官に指名したマークウェイン・マリン上院議員（48）の人事を承認した。マリン氏はトランプ氏が事実上更迭したノーム現長官の後任として、政権の看板政策である不法移民取り締まりを担う。18日の公聴会で、強硬路線から軌道修正する方針を示した。採決結果は賛成54、反対45だった。マリン氏は3月末までに就任する見通し。国土安保省は移民対策を巡る