【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信予定 Microsoftは、配信番組「Xbox Partner Preview」を3月27日2時より放送する。 「Xbox Partner Preview」はサードパーティー各社のタイトル情報を発信する番組で、今回の配信ではセガ、GSC Game World、Owlcat Gamesといったメーカーのタイトル情報が発表される。配信に先駆けて、龍が如くスタジオの最新