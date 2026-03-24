米コメディアンのビル・コスビー（８８）の１９７２年の性的暴行をめぐる民事訴訟で、元ウェイトレスが１９００万ドル（約３０億１４２６万円）の賠償判決を勝ち取った。勝訴したドナ・モッツィンガーさんは「正義を得るまでに５４年かかった」と語り、コスビー側は控訴の意向だという。米誌ピープルが２３日、報じた。カリフォルニア州の陪審は２３日、１９７２年にモッツィンガーさんに薬物を投与し性的暴行を加えたとして