冬コートとはそろそろおさらばして、春アウターを新調したいこの時期。気になる花粉をガードしてくれる機能付きの一着を選ぶのもひとつの手かも。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】には、花粉ガード機能を備えた頼れるコートが揃っています。軽やかに羽織れるショートトレンチからミドル丈コート、ベーシックなトレンチまで、デイリーに取り入れやすい優秀アウタ