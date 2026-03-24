米記者が伝える26日（日本時間27日）に開幕を迎える米大リーグ・ドジャースにまさかの悲報だ。今オフに改修が進められていた本拠地ドジャースタジアムだが、荒天の影響で新たなリボンボードの設置が間に合わないことが判明。「クソ、どうすりゃいいんだ」「貧乏フランチャイズだ」などと悲しみの声が広がっている。開幕戦を盛り上げるはずの“新戦力”が、まさかの出遅れとなった。開幕を3日後に控える23日（同24日）のドジャ