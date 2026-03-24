◆センバツ第６日▽２回戦帝京―中京大中京（２４日・甲子園）中京大中京は帝京と２回戦で戦う。東京勢には、春は３勝２敗、夏は２勝２敗だが、東京勢を倒した大会は４度決勝進出し、２度優勝している。初戦の阿南光（徳島）に勝ち、甲子園通算成績は１３９勝。春は５９勝、夏は７９勝で、すべて中京大中京が最多勝。２回戦に勝てばセンバツ初の６０勝目となる。試合前の取材に応じた高橋源一郎監督は、帝京の先発は仁礼