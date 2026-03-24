冨安はアヤックスで好プレーを披露オランダ1部アヤックスの日本代表DF冨安健洋は現地時間3月22日のエールディビジ第28節のフェイエノールト戦（1-1）に先発出場。後半28分に途中交代するまで左サイドバックとしてプレーした。現地記者から「ワールドカップ（W杯）前に契約延長すべき」との声が上がるほど高い評価を受けている。加入後初先発となった前節スパルタ・ロッテルダム戦（4-0）に続いて2試合連続でスタメンとなった冨