俳優のシム・ヒョンタクの妻サヤさんが、息子ハルくんのグッズを販売すると明らかにした。サヤさんは23日、自身のSNS（ソーシャルメディア）アカウントに「ハルグッズを販売することになりました」とし、「自分の絵は趣味程度ですし自分の子のグッズだなんて、、と、申し訳なくて商品化はまったく考えていませんでした」と綴った。続けて「このような素敵な機会をいただき、そしてハルや私の絵を好きでいてくださる方々がいらっし