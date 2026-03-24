筋肉強直を伴う神経疾患を患っている世界的ポップスターのセリーヌ・ディオン（58）が、今秋フランスでコンサートを開き、再びファンの前に立つ。米エンターテインメント専門メディアのバラエティは23日（現地時間）、セリーヌ・ディオンがフランスで大規模公演を開催し、観客と再会する見通しだと報じた。カナダ紙ラ・プレスによると、公演会場はパリ・ラ・デファンス・アリーナで、9月と10月にそれぞれ2公演行われる予定だ。セリ