高市早苗首相が米日首脳の夕食会のため訪問をしたホワイトハウスで浮かれて踊る写真が公開され、日本現地で批判が強まっている。20日（現地時間）、ホワイトハウスの公式ホームページは夕食会の写真ギャラリーに高市首相ら日本側の関係者を招待して主催した夕食会の写真14枚を掲載した。公開された写真の大半は出迎えと握手、あいさつ、歓送など無難な写真だった。しかし最初の写真に高市首相が軍楽隊の前で両手を拳を振りながら口