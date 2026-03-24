BTS（防弾少年団）の新アルバムの広報映像が、米国を代表する黒人大学を白人中心に描写したという批判が出ている。黒人のK−POPファンや黒人大学（HBCU）コミュニティは、BTSの新アルバム『ARIRANG』のティーザー（短い広報映像）がハワード大学を描写したものが人種差別的に見えると批判したと、米経済メディアのブラックエンタープライズが22日（現地時間）、報じた。アニメーションで表現された『ARIRANG』のティーザーには、ハ