米国ニューヨークのラガーディア空港で発生した旅客機と消防車の衝突事故直前、管制室のミスと混乱があったことを裏付ける交信記録が公開された。今回の事故で操縦士2人が死亡し、搭乗客数十人が負傷した。23日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）や航空交信録音サイト「LiveATC．net」などによると、事故直前に消防車の車列は滑走路の横断許可を要請し、管制室はこれを承認した。だが、しばらくして管制官は切羽詰まった