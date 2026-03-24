講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2026年5月号では「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を直前大特集！さらにオリジナルポストカード8枚が付いてくるほか、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』運勢診断も掲載されます☆ 講談社「ディズニーファン」2026年5月号 価格：1,500円（税込）発売日：2026年3月25日（水）販売店舗：全国の書店、Amazonな