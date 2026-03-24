湖北省武漢市の武昌江灘公園でサッカーをする人たち。（２０２３年１１月２０日撮影、武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢3月24日】中国湖北省はここ数年、住民が身近に運動施設を利用できる「15分フィットネス圏」の整備に力を入れてきた。IT・デジタル技術を導入した「スマートスポーツ公園」やフィットネス遊歩道、社区（コミュニティー）の多機能運動場などが相次ぎ完成し、「マンション内でフィットネス、外に出