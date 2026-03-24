ロックバンド・LUNA SEAとGLAYが23日、それぞれの公式SNSを更新し、「2026.3.24 6PM」と記された同一ビジュアルを投稿した。投稿には「MILLENNIUM RECORDS」の文字も確認でき、GLAYの投稿では「あの感動を再び・・・」という一文も添えられており、この投稿が話題を呼んでいる。【写真】2026.3.24 6PMに一体何が!? LUNA SEA＆GLAYの投稿両バンドの公式アカウントに加え、メンバー個人のSNSでも投稿されており、ファンの間では