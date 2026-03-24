24日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比1円01銭円高ドル安の1ドル＝158円57〜59銭。ユーロは21銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円75〜79銭。米国がイランの発電所への攻撃を延期するとの観測を受け、中東情勢の緊張緩和への期待が拡大。「有事のドル買い」が弱まり、ドルを売って円を買う動きが先行した。市場では「政府、日銀による為替介入への警戒感も引き続き高い