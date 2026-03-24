お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。4月1日施行の改正道路交通法に合わせて始まる、道路で車が自転車を追い抜く際の新ルールをめぐり、私見をつづった。4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対し、警察が反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度がスタートする。また、道路で車が自転車を追い抜く際、自転車と1メートル以上の距離を開けることや、自転車と1メートルの距離をとれ