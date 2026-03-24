法務省は、性的少数者への差別やセクハラ、いじめなどの「人権侵犯事件」が2025年、8207件に上ったと発表しました。法務省人権擁護局によりますと、2025年1年間にあった人権侵害に関する相談件数は15万2918件でした。このうち救済手続きを始めた「人権侵犯事件」は8207件で、前年と比べて740件減少しました。最も多かったのは、学校内でのいじめや不適切指導などの「教育関係」で2144件（26.1％）、次いで「名誉・プライバシー関係