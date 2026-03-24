旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ちっちゃい正解：イカナゴ難易度：★★★☆☆成長段階で呼び名が変わりますイカナゴとはイカナゴ科に属する小魚で、成長段階によって呼び名が変わることで知られています。春先に獲れる体長数センチほどの稚魚は「新子（シンコ）」と呼