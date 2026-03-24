ユルゲン・クロップ氏が、ユーモアを交えながら、巷で飛び交うレアル・マドリー監督就任の噂をきっぱりと否定した。英メディア『talkSPORT』が発言を伝えている。現在58歳のドイツ人レジェンドは、2023-24シーズン限りでリバプール指揮官を勇退。今は現場から離れ、レッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務めるなか、母国の『Magenta TV』で北中米ワールドカップの解説者を担当することが決まった。その記者会見で、ク