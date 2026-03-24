2026年3月19日、バイエル薬品株式会社がマルチビタミンサプリメント「エレビットR」の新商品発表会を開催しました。「エレビットR」は2026年3月24日より発売で、葉酸800μg・ビタミンD 25μgをはじめ18種類の栄養素を1日3粒で摂取できる。近年、日光浴不足や食事からの摂取が減少している中、日本人女性に不足している栄養素としてビタミンDが注目されているそうです。妊娠前から妊娠中の女性は特に補充が重要で、産婦人科医黒田恵