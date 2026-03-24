リーズのMF田中碧に対し、ドイツの３クラブが関心を寄せていることが明らかになった。英メディア『TEAMtalk』が報じた。同メディアによると、関心を示しているのは現在ブンデスリーガ２部で首位に立つシャルケ、同５位のハノーファー、そしてブンデスリーガ１部に所属するウニオン・ベルリンの３クラブだ。特にシャルケとハノーファーは１部昇格争いを繰り広げており、昇格を果たした場合には田中獲得に向けた動きを本格化さ