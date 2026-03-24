クマが目撃されたのは北海道滝上町滝ノ上原野です。2026年3月23日午後4時ごろ、国道273号を上川町方向に走行中の車の運転手が、左側の茂みで歩いているクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマの大きさは不明ですが、目撃者は「子グマではなかった」と話しているということです。目撃場所の付近では3月16日にもクマ1頭が目撃されています。警察はパトロールを実施し、警戒を強めています。