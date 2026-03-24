「本当に悔しいですね。強かったですし、自分たちの持っているものを出しながら、最後、力で押し切られた感じ」【写真】大谷の超貴重な変顔と岡本の“鼻毛ショット”日本時間3月15日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）、準々決勝のベネズエラ戦に敗れた日本代表。大谷翔平も悔しさをにじませた。歴代ワーストで敗退「今回のＷＢＣでは、大谷選手は打者のみで出場しました。ベネズエラ戦でも1点を先制された