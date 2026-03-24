中道改革連合、立憲民主、公明の3党の幹事長は24日、国会内で会談し、消費税減税や給付付き税額控除を協議する「社会保障国民会議」に関し、25日に予定される実務者会議にそろって参加する方針で合意した。中道の階猛幹事長は会談後、記者団に「参加条件として求めてきたことが満たされた」と述べた。国民会議は高市早苗首相が主導しており、野党はこれまでに国民民主党、チームみらいが参加している。