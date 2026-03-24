三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突するなどして6人が死亡した多重事故で、県警は24日、事故現場の実況見分を同日夜に実施すると明らかにした。自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで逮捕した大型トラック運転手の水谷水都代容疑者（54）＝広島県安芸高田市＝を立ち会わせる。事故は20日午前2時20分ごろ、亀山市安坂山町の新名神高速下り線野登トンネル出口付近で発生。乗用車に乗っていた成人男女