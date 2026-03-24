キャンプで見つけた金の卵?〜オリックス・藤川敦也、森陽樹、佐藤龍月福岡空港から九州に入って、「九州道」を一路南下。熊本の高校にひとつ寄って、さらに南下すると、八代を越えたあたりから、九州道は一気に山へ踏み込んでいく。宮崎、鹿児島方向に向かって、急峻な九州山地をトンネルでぶち抜いていく九州道。確かに、大谷翔平もすごいが、実際走っていると、こんな山奥にこんなにもデカい穴を次々ぶち抜いてきた無名戦