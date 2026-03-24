清水直行のパ・リーグ順位予想（ロッテ野手編：清水直行はロッテ野手陣に「いつまで競争をしているんだ」キャッチャーからサード転向の寺地隆成に期待する数字は？＞＞）各チームとも調整が最終段階に入っているプロ野球。昨シーズン、ソフトバンクが連覇を果たしたパ・リーグはどんな展開になるのか。長らくロッテのエースとして活躍し、2018年、19年にはロッテの投手コーチも務めた清水直行氏に、パ・リーグの順位を予想しても