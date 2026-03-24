清水直行のロッテ戦力分析野手編（投手編：WBCで株を上げた種市篤暉など、ロッテ投手陣を清水直行が分析ルーキーたちは高評価も「プロの世界は甘くない」＞＞）ロッテOBの清水直行氏に聞くロッテの戦力分析の後編では、野手陣について語ってもらった。キャッチャーからサードへのコンバートが注目される寺地隆成photo by Sankei Visual【キャッチャーは誰になる？】――まず、ロッテのウイークポイントに挙げられることが