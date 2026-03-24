清水直行のロッテ戦力分析投手編サブロー新監督で新たなスタートを切るロッテ。昨シーズンは８年ぶりのリーグ最下位に沈んだが、浮上のシーズンとすることはできるのか。長らくロッテのエースとして活躍し、2018年、19年にはロッテの投手コーチも務めた清水直行氏に、今季の戦力について分析してもらった。WBCでも活躍し、注目を集めた種市篤暉photo by Sankei Visual【種市のほか、先発ローテーションはどうなる？】――今