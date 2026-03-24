40代以降も成長するためには、どんな職場に身をおくといいのか。パーソル総合研究所シンクタンク本部・上席主任研究員の藤井薫さんは「企業の人材マネジメントの取り組み姿勢は7つのチェックポイントで判定できる。人材に関心が薄い企業では40代半ばの普通の社員がローパフォーマーに転落していくことが多い」という――。※本稿は、藤井薫『定年前後のキャリア戦略データで読み解く60代社員のリアル』（中公新書ラクレ）の一部