悪い癖なのだが、本を開いてまず目次を見る。私が心惹（ひ）かれるものからページを開く。本書では、迷うことなく「間奏曲です」に目が行った。「間奏曲」とは何ぞや、と気になった。案の定、奥様についてである。最初に小さなエピソード。一緒に出掛けたカリブ海で、ホテルの売店で水着を買って５メートルほど泳いだ話だ。「とりあえずは、このくらいしか書けない、書きたくない」という文に胸を衝（つ）かれた。奥様はレビー