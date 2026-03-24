クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が女性１０１１人に対して行ったアンケートによると、約半数の４８３人が修羅場に遭遇した経験があるそうです。原因の多くは彼の浮気ですが、だからと言って、彼が女性といるだけで浮気と決めつけるわけにもいきません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、見知らぬ女性といた彼を、後日問い詰めるにはどうしたらいいか教えてもらいました。【１