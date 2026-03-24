全国高等学校家庭クラブ連盟が主催する「第3回全国高校生冷凍めん料理コンクール」の表彰式が、3月20日に都内で行われた。日本冷凍めん協会も協賛している。昨年よりも応募数が増え、324通のメニューが集まった。今回は、冷凍めんを活用し、地方の特産品や郷土料理などを取り入れるというテーマはそのままに、手軽においしく作ることができるメニューが集まった。最優秀賞には大分県立佐伯豊南高等学校のメニューが選ばれた。2024