男友達は「男性目線のダメ出し」をしてくれる貴重な存在です。「そんな生活してたら一生独身だぞ！」などと忠告されたら、素直に聞き入れて改善すべきかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「コイツに結婚は無理だな…と男友達に呆れられる生活習慣」をご紹介します。【１】朝食は摂らず、昼も夜もコンビニ弁当か冷凍食品で済ませる「料理が苦手そうだと、妻候補には挙がりにくいと思う