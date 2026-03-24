24日午前、北九州市小倉北区緑ケ丘で飲食店を焼く火事がありました。午前9時15分ごろ、FBSの情報カメラでは、大量の黒煙が上っているのが確認できます。消防によりますと、午前9時10分ごろ、通りかかった人から「飲食店が燃えている」と119番通報がありました。消火活動が続いています。 ケガ人の情報は入っていません。