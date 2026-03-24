元弁護士で元プロ雀士、また20年の『このミステリーがすごい！』大賞受賞作『元彼の遺言状』や『競争の番人』『女の国会』等々、数々のヒット作を持つ新川帆立氏は、実はかねてから恋愛小説も書きたかった。「私はどっちかっていうと海外育ち文学少女みたいなところがあるので、日本の湿度高めな大人の恋愛小説よりは、『高慢と偏見』とか『ジェーン・エア』みたいに主人公達がちゃんとぶつかり合う、ポップで令和な恋愛小説が書