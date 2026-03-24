１２日、「無語仏」をモチーフにした文化クリエーティブ製品をチェックする曽鋭さん。（景徳鎮＝新華社記者／周密）【新華社景徳鎮3月24日】中国の若者の間でここ数年、「無語仏（沈黙の仏）」と呼ばれる陶磁彫塑作品が人気を集めている。正式には「沈思羅漢」という名を持つこの作品は、江西省景徳鎮市の中国陶磁博物館が所蔵する「釉下加彩十八羅漢塑像」のうちの1体になる。「沈思羅漢」は、「中国陶磁美術大師」の称号を持