京急電鉄によりますと、24日午前9時すぎ、横浜市内の生麦駅〜京急新子安駅間の踏切で発生した人身事故の影響で、本線の京急川崎駅と神奈川新町駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前11時50分頃を予定しているということです。また、都心方面と羽田空港を結ぶ列車など他の区間でも遅れや運休が発生し、大幅にダイヤが乱れています。