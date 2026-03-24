「選抜高校野球・１回戦、熊本工−大阪桐蔭」（２４日、甲子園球場）大阪桐蔭の先発・川本晴大投手が５回までノーヒットノーランの快投を見せた。まだ２年生ながら身長１９２センチの恵まれた体格から投げ下ろす１４０キロ台中盤のストレートは威力十分。さらに低めに鋭く落ちるチェンジアップも織り交ぜ、安打を許さなかった。初回は２死から四球で走者を出したが、アウト全てを三振で奪った。二回も先頭に四球を与えたが