ルイ·ヴィトンの2026春夏ウィメンズコレクションから、新作スニーカー「LV スニーカリーナ」が登場♡インテリアのような美しい素材使いと、メゾンならではのクラフツマンシップが融合した特別な一足です。ファッション性と履き心地を兼ね備えたデザインは、日常のコーデをワンランク上へと導いてくれます♪ タペストリー素材の華やかデザイン 2026春夏ファッションショー