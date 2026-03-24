石川県輪島市の「輪島朝市」周辺の重機による公費解体作業＝2024年6月2024年の能登半島地震や同9月の奥能登豪雨で被災した石川県内の建物の公費解体で出た廃棄物について、今年2月末までに処理が完了したことが24日、県への取材で分かった。廃棄物の総量は359万トンに上り、県内の年間ごみ排出量の約10年分に相当した。県内の公費解体は、長期間を要する建物などを除き、25年末に完了。県によると、公費解体の棟数が想定を上回