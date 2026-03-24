お笑いコンビ、蛙亭イワクラ（35）が、23日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。オズワルド伊藤俊介の才能について語った。この日はカーネーション吉田結衣（37）とトーク。宮崎県出身のイワクラは、大阪NSC（吉本総合芸能学院）を経て東京に上京した。吉田から「東京楽しい？楽しめてる？」と聞かれると、イワクラは「めっちゃ楽しいです」と語り、交際していた伊藤、ママタルト大鶴肥満、森本サイ