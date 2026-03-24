春の選抜高校野球大会に三重高校が登場し、栃木県の佐野日大高校と初戦を戦いました。ベスト4入りした2018年以来、8年ぶり14回目の選抜となる三重高校。初戦の相手は秋の関東大会ベスト4の佐野日大高校。両チーム無得点のまま迎えた6回裏、三重高校は2アウト満塁と先制のチャンスの場面で、キャプテンの大西が試合の均衡を破るタイムリーヒットを放つとランナー2人が帰り、三重高校が2点先制します。守っては先発の3年生・上田が打